الرئيس التايواني يؤكد استعداده للتعاون مع الصين من أجل استقرار المنطقة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس التايواني الجديد لاي تشينج تي استعداده للتعاون مع الصين من أجل تعزيز استقرار المنطقة ، على الرغم من التدريبات العسكرية الأخيرة التي أجرتها بكين حول جزيرة تايوان.

وأعرب لاي عن رغبته - حسبما نقلت شبكة "تشانل نيوز آشيا" اليوم الأحد في أن تتحمل تايوان والصين معاً المسئولية المهمة المتمثلة في الاستقرار الإقليمي .. مبديا تطلعه لتعزيز التفاهم المتبادل والمصالحة مع بكين من خلال التعاون الثنائي والمضي قدماً لتحقيق السلام والرخاء المشترك.

وكان الجيش الصيني قد أجرى يوم الخميس الماضي تدريبات عسكرية حول جزيرة تايوان بمشاركة القوات البحرية والجوية.

ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 501 ألف و190 جنديا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 501 ألف و190 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وذلك بعدما تم رصد مقتل وإصابة 1110 جنود خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و662 دبابة و14 ألفا و803 من المركبات المدرعة و12 ألفا و953 من النظم المدفعية و1083 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و814 من أنظمة الدفاع الجوي و357 طائرة مقاتلة و326 مروحية و27 سفينة حربية، فضلا عن 2111 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و17 ألفا و639 من المركبات وخزانات الوقود".

وفي منطقة فينيتسا الأوكرانية، أفاد حاكم المنطقة سيرهي بورزوف اليوم بأن القوات الروسية قصفت مبنى سكنيا خلال هجوم ليلي على المنطقة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

ونقلت (يوكرينفورم) عن بورزوف قوله "استهدف القصف الروسي مبنى سكنيا خلال ساعات الليل، وأصيب ثلاثة أشخاص ويجرى حاليا إجلاء السكان".