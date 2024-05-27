شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ توصى بإنهاء أعمال تطوير مستشفى سامول بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم، برئاسة النائب على مهران رئيس اللجنة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو السعيد، بشأن: "إنشاء بنك للدم بمستشفى سأمول المركزي مركز المحلة الكبرى".

وأكد النائب عمرو السعيد مقدم الاقتراح برغبة، على ضرورة إنشاء بنك للدم بمستشفى سامول المركزي بمركز المحلة الكبرى محافظة الغربية، وذلك نظراً للحاجة الماسة والملحة لذلك.

وطالب مقدم طلب الإحاطة بسرعة النظر نحو إنشاء بنك للدم تجميعي بمستشفى سامول المركزى - مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية، حيث إنها تعتبر من أنسب الأماكن لوجودها وسط القرى حتى يتحقق الهدف المنشود منها.

وقال الدكتور محمد عينر وكيل مديرية الصحة بالغربية، إنه بالنسبة لإنشاء بنك دم تجميعى لابد من توافر عدد أسّرة لا يقل عن 100 سرير بالمستشفى، وللعلم أن مستشفى سامول المركزى عدد الأسّرة بها 53 سرير فقط، و عدد 3 غرف عمليات، ومتوسط عدد العمليات الشهرى 140 عملية، وأنه وفقاً لبروتوكول التعاون المبرم بين البنوك التجميعية والبنوك التخزينية يتم إمداد بنك دم سامول بوحدات الدم ومشتقاته من البنوك التجميعية المحلة الكبرى، سمنود، زفتى، كفر الزيات.

وأكد الدكتور محمد نادى رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، أنه يتم التنسيق بين الوزارة وبين بنك الدم الإقليمى لتوفير الفصائل المختلفة والنادرة لكافة المستشفيات حتى لا يظهر عجز في المخزون بها.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أمل سافوح مدير المركز الإقليمى لنقل الدم بطنطا، أن مستشفى سامول المركزى قد تم بالفعل إنشاء بنك دم تخزينى بها منذ عامين، وأن احتياجاتهم من الدم يتم توفيرها من مستشفى المحلة العام، مع العلم أن بنك الدم بمستشفى المحلة العام هو دم تجميعى، وأيضاً يقوم المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بمركز طنطا بتحليل العينات للأكياس المجمعة والتي يتم صرفها من مستشفى المحلة العام، كما أن المركز الإقليمى بمركز طنطا يقوم بتوفير الدم ومشتقاته للبنوك الحكومية التخزينية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالغربية، وأنه في حالة طلب مستشفى سامول تحويل بنك الدم التخزينى بها ليصبح بنك دم تجميعى فهذا يخضع لتوافر شروط ترخيص بنك دم تجميعى.

وأبدى النائب عمرو السعيد مقدم الاقتراح برغبة، استعداده بأن يصل عدد أسّرة المستشفى إلى 100 سرير بالجهود الذاتية، حتى تستوفى اشتراطات إنشاء بنك دم تجميعى بها، حيث أن المستشفى لا تزال تحت الإنشاء والتطوير.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير مستشفى سامول المركزى، والعمل على وصول عدد الأسّرة بها إلى 100 سرير، حتى تستوفى اشتراطات إنشاء بنك دم تجميعى.