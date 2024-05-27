شكرا لقرائتكم خبر عن إعداد ملاجئ خرسانية.. نزوح مليون شخص جراء إعصار بنغلاديش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب إعصار عنيف السواحل المنخفضة لبنغلاديش اليوم الأحد، في وقت غادر فيه مليون شخص تقريًبا قراهم الساحلية إلى داخل المدن، بحثًا عن ملاجئ خرسانية من العواصف والأمواج المتلاطمة.

وأوضح مدير هيئة الأرصاد الجوية في بنغلاديش عزيز الرحمن، أن الإعصار العنيف رمال بدأ في عبور ساحل بنغلاديش.

مضيفًا أن العاصفة العنيفة قد تستمر في ضرب الساحل حتى الساعات الأولى من صباح غد الاثنين.

13 مصابًا

وأفاد قائد الشرطة المحلية شفيق الرحمن توشار، بأن 13 شخصًا على الأقل أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى.

وأضاف أن قوارب أخرى أنقذت الركاب إلى بر الأمان.