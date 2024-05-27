ماكرون: غاضبون من الضربات الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل العديد من النازحين في رفح

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون غضب بلاده من من الضربات الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل العديد من النازحين في رفح، معتبرا ان "هذه العمليات يجب أن تتوقف وأدعو إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والوقف الفوري لإطلاق النار".

وشدد ماكرون على انه "لا توجد مناطق آمنة في رفح للمدنيين الفلسطينيين".

وفي اليوم الـ234 للحرب الإسرائيلية على غزة، تواصلت جهود الفرق الطبية والدفاع المدني إثر مجزرة ارتكبتها الجيش الاسرائيلي مساء الأحد، حيث قصفت مخيما للنازحين قرب مقر لوكالة الأونروا غربي رفح، مما أدى الى مقتل 35 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء.