شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يحذر أوروبا من إرسال أسلحة طويلة المدى لكييف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوروبا "بعواقب وخيمة" إذا سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة دقيقة طويلة المدى يزودها الغرب بها ضد الأراضي الروسية مستقبلًا.

وقال بوتين في العاصمة الأوزبكية طشقند يوم الثلاثاء في ختام زيارة دولة: يجب أن يدرك ممثلو حلف شمال الأطلسي (ناتو) خاصة في أوروبا وخاصة في الدول الصغيرة، ما يلعبون له.

وألمح إلى هجمات عسكرية مضادة، قائلًا إنه يتعين الا تنسى الدول الصغيرة على نحو خاص أن أراضيها ليست كبيرة، وأنها ذات كثافة سكانية مرتفعة أيضًا. مواصلة التصعيد واتهم بوتين، الذي شن الحرب الروسية ضد أوكرانيا قبل ما يربو على سنتين، الغرب بمواصلة التصعيد.

وأشار إلى أن أنظمة الأسلحة الحديثة مثل صواريخ "أتاكمز" لا يتحكم بها جنود أوكرانيون، بل متخصصون يتمتعون بكفاءة عالية من حلف الناتو بناء على بيانات من الاستطلاع بالأقمار الصناعية، وحتى الآن جرى استخدام هذه الأسلحة ضد مناطق أوكرانية تحتلها روسيا. انتقاد ستولتنبرج وانتقد بوتين بصفة خاصة الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، الذي يؤيد ضرب أهداف عسكرية في الأراضي الروسية.

وأشار ستولتنبرج إلى حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

وتطالب كييف الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بالسماح لها باستخدام صواريخ وصواريخ طوافة في مهاجمة روسيا للقتال بفعالية أكبر.مواصلة ال