شكرا لقرائتكم خبر عن تهديدات بوجود قنابل تستهدف المدارس.. ماذا يحدث في اليونان؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة اليونانية إن العشرات من المدارس، في جميع أنحاء إقليم "آتيكا" اليوناني، تلقت تهديدات بوجود قنابل، عبر البريد الالكتروني، صباح اليوم الأربعاء.

وزعمت رسائل البريد الالكتروني المتطابقة، من مرسل مجهول، خارج اليونان أنه جرى تخزين متفجرات في 35 مدرسة على الأقل في إقليم "آتيكا"، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأربعاء. الجرائم السيبرانية وتعتقد السلطات أن التهديدات مجرد خدعة، مضيفة أن الهدف الواضح لأصحاب الرسالة هو إثارة الفزع.

وتجري الشرطة عمليات تفتيش في الموقع، بينما بدأ قسم مكافحة الجرائم السيبرانية تحقيقا لتحديد هوية المرسل.