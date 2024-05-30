مصدر مصري ينفي عبر القاهرة الإخبارية تقارير إعلامية إسرائيلية حول أنفاق على الحدود مع غزة

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر "رفيع المستوى" اليوم قوله إن "لا صحة" لتقارير إعلامية إسرائيلية حول وجود أنفاق على الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة.

وذكرت القناة أيضا نقلا عن المصدر قوله إن هناك محاولات إسرائيلية لتصدير الأكاذيب حول وضع قواتها على الأرض في رفح" في جنوب غزة.