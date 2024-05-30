نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر "رفيع المستوى" اليوم قوله إن "لا صحة" لتقارير إعلامية إسرائيلية حول وجود أنفاق على الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة.
وذكرت القناة أيضا نقلا عن المصدر قوله إن هناك محاولات إسرائيلية لتصدير الأكاذيب حول وضع قواتها على الأرض في رفح" في جنوب غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مصري ينفي عبر القاهرة الإخبارية تقارير إعلامية إسرائيلية حول أنفاق على الحدود مع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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