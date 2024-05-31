شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك.. العشرات يتجمعون خارج قاعة المحكمة بعد إدانة ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجمع عشرات الأشخاص خارج قاعة المحكمة في نيويورك التي شهدت إدانة هيئة المحلفين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية الرشوة التي انعقدت يوم الخميس.

واحتفل بعض الأشخاص بالحكم، وفقًا لما أفاد به مراسل وكالة الأنباء الألمانية من المكان.

ورفعت امرأة واحدة لافته كتب عليها " أدين ترامب" وكانت ترقص في أثناء ذلك، في حين رفع رجل لافته كتب عليها "مذنب" وآخر لافته كتب عليها "اسجنوه". مناقشات حامية وشارك بعض الأشخاص في مناقشات حامية مع أنصار ترامب، وكان في الموقع العديد من مراسلي وسائل الإعلام وعدد كبير من أفراد الشرطة.

ووجدت هيئة محلفين في نيويورك يوم الخميس أن ترامب مذنب في قضية تزوير سجلات مالية فيما يتعلق بقضية رشوة، ما يجعله أول رئيس أمريكي سابق يدان بجريمة جنائية.