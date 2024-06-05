شكرا لقرائتكم خبر عن مودي يعلن فوزه في الانتخابات الهندية.. والحزب يخسر الأغلبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن حزب رئيس الوزراء الهندى الحالي ناريندرا مودي فوزه في الانتخابات البرلمانية الهندية، لكن بعد فرز معظم الأصوات بدا أن حزبه، حزب بهاراتيا جاناتا القومي سيفقد أغلبيته البرلمانية، وفقا لنتائج أولية.

وكتب مودي على منصة " إكس " للتواصل الاجتماعى مساء الثلاثاء، إن شعب البلاد "أعرب عن ثقته في ائتلافه الحاكم للمرة الثالثة على التوالي".

ورغم أن حزب بهاراتيا جاناتا حصل على معظم الأصوات، سيتعين عليه الاعتماد على شريكيه في الائتلاف لتشكيل الحكومة. الانتخابات الهندية وكان فى حكم المؤكد أن مودي سيكون قادرا على الاستمرار في الحكم لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات، لكن راهول غاندي زعيم حزب المؤتمر المعارض لم يستبعد إجراء محادثات مع اثنين من شركاء مودي في الائتلاف.

وفاز حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي بـ 303 مقاعد في الانتخابات السابقة، وهو ما يزيد كثيرا عن أغلبية 272 مقعدا المطلوبة للحكم.

ورفع مودي التوقعات قبل الانتخابات في الحملة الانتخابية، وتنبأ بفوز الائتلاف الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا بما يربو على 400 من 543 مقعدا من إجمالي مقاعد مجلس النواب، وبأن الائتلاف سيزيد من أغلبيته، وبدلا من ذلك تشير التوقعات إلى أن معسكر المعارضة حقق مكاسب مفاجئة.