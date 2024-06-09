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زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا

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واس - أنقرة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم، ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا.
وبحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، بأن الزلزال وقع في منطقة كوكسون، وعلى عمق 7 كيلومترات. ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.
وكان زلزال قد ضرب كهرمان مرعش بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، مارس الماضي.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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