شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم، ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا.

وبحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، بأن الزلزال وقع في منطقة كوكسون، وعلى عمق 7 كيلومترات. ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وكان زلزال قد ضرب كهرمان مرعش بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، مارس الماضي.

