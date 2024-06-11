التعاون الإسلامي تستنكر مواقف الأرجنتين العدائية تجاه القضية الفلسطينية

واعتبرت المنظمة أن هذا السلوك غير مقبول ويشكل إمتدادا للمواقف العدائية التي انتهجها مؤخرا رئيس الارجنتين بالوقوف الى الجانب الخاطئ من التاريخ بإنحيازه ودعمه غير المقبول للاحتلال الاسرائيلي، بما يتنافى مع إلتزامات الأرجنتين بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ودعت المنظمة الأرجنتين الى اعادة النظر في مواقفها التي تتنكر لحقوق الشعب الفـلسطـيني الذي يتعرض لجريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، وانتهاج سياسة تقليدية ومتوازنة تنسجم مع نهج ومواقف دول أمريكا الجنوبية حيال القضية الفلسطينية، و ذلك حرصا على العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربطها مع الدول الاعضاء في المنظمة.
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