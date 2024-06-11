هانتر بايدن يدان في قضيته الجنائية

استأنف المحلفون مداولاتهم في القضية الجنائية ضد، هانتر بايدن، بشأن مسدس اشتراه نجل الرئيس جو بايدن في عام 2018، عندما يقول المدعون إنه كان في خضم إدمان الكوكايين.وتمت إدانته بجميع التهم الجنائية الثلاث وقال ممثلو الادعاء إن نجل الرئيس كذب في نموذج شراء سلاح إلزامي بقوله إنه لم يكن يستخدم المخدرات أو يدمنها بشكل غير قانوني.

وكان المحلفون قد تداولوا لمدة تقل عن ساعة قبل مغادرة المحكمة الفيدرالية في ولاية ديلاوير.

أدلة المدعين

وقضى المدعون الأسبوع الماضي باستخدام شهادة زوجة، هانتر بايدن، السابقة وصديقه سابقة له أيضا، التي عرضت صور لهانتر مع أدوات المخدرات، وغيرها من الأدلة المبهجة لإثبات أنه كذب عندما وضع علامة «لا» في النموذج في متجر الأسلحة الذي سأل عما إذا كان كان «مستخدمًا غير قانوني للمخدرات أو مدمنًا عليها».

وقال المدعي العام، ليو وايز، للمحلفين في مرافعته الختامية: «كان يعلم أنه مدمن على المخدرات»، هذا ما تظهره الأدلة.

وفي قضية السلاح، تصل عقوبة التهم الثلاث إلى السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا، على الرغم من أن الحكم سيكون في النهاية متروكًا للقاضية، ومن غير الواضح ما إذا كانت ستضعه خلف القضبان بعد إدانته.

حجج الدفاع

وتعد معاناة هانتر بايدن من تعاطي المخدرات بعد وفاة شقيقه بو عام 2015، موثقة جيدًا، لكن الدفاع قال إنه لم يعتبر نفسه «مدمنًا» عندما اشترى السلاح، حيث سعى محامو هانتر بايدن إلى إظهار أنه كان يحاول تغيير حياته في ذلك الوقت، بعد أن أكمل برنامج إعادة التأهيل في نهاية أغسطس 2018، واستدعى الدفاع ثلاثة شهود، من بينهم نعومي ابنة هانتر، التي أخبرت المحلفين أنه يبدو أنه يتحسن، في الأسابيع التي سبقت شراء البندقية.

وأخبر الدفاع المحلفين أنه لم يشهد أحد تعاطي هانتر بايدن للمخدرات خلال 11 يومًا كان بحوزته البندقية قبل أن تجدها أرملة أخوه بو، هالي، في شاحنة هانتر وتلقيها في سلة المهملات.

وأشار محامي الدفاع، آبي لويل، إلى أن المدعين كانوا يقدمون أدلة ظرفية مثل الساحر الذي قد يقدم خدعة ورق، في محاولة لجعل المحلفين يركزون على يد واحدة ويتجاهلون الأخرى.

لكن المدعين أظهروا للمحلفين رسائل نصية تم إرسالها في الأيام التي أعقبت شراء الأسلحة، والتي أخبر فيها هانتر بايدن هالي أنه ينتظر تاجرًا ويدخن.

وفاة أخيه

ولم يشهد هانتر بايدن لكن المحلفين سمعوا صوته مرارًا وتكرارًا عندما قام المدعون بتشغيل مقتطفات صوتية من مذكراته لعام 2021 «أشياء جميلة»، والتي يتحدث فيها عن وصوله إلى الحضيض بعد وفاة بو، والانحدار إلى المخدرات والكحول قبل رصانته النهائية في عام 2019.

وكان هانتر بايدن يأمل العام الماضي في حل تحقيق فيدرالي طويل الأمد في تعاملاته التجارية بموجب اتفاق مع المدعين العامين كان من شأنه أن يتجنب مشهد المحاكمة التي كانت قريبة جدًا من انتخابات 2024. وبموجب الاتفاق، كان سيعترف بالذنب في جرائم ضريبية في كاليفورنيا ويتجنب الملاحقة القضائية في قضية الأسلحة في ديلاوير إذا ظل بعيدًا عن المشاكل لمدة عامين.

لكن الصفقة انهارت بعد أن شككت قاضية المقاطعة الأمريكية ماريلين نوريكا، التي رشحها ترمب، في جوانب غير عادية من الاتفاق المقترح، ولم يتمكن المحامون من حل الأمر، ثم قام المدعي العام، ميريك جارلاند، بتعيين كبير المحققين، ديفيد فايس، المدعي العام الأمريكي لولاية ديلاوير، كمستشار خاص في أغسطس الماضي، وبعد شهر تم توجيه الاتهام إلى هانتر بايدن.

وقال هانتر بايدن إن الاتهامات وجهت إليه لأن وزارة العدل رضخت لضغوط الجمهوريين الذين قالوا إن نجل الرئيس الديمقراطي يحظى بمعاملة خاصة.

محاكمة هانتر بايدن

ما هو موضوع المحاكمة؟

تم اتهام هانتر بايدن بثلاث جنايات تتعلق بشراء مسدس في أكتوبر 2018.

أدلت زوجة هانتر بايدن السابقة، وصديقته السابقة بشهادتهما حول العثور على غليونه وأدوات المخدرات الأخرى.