ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الأوكراني في جدة

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في جدة.

وهذه الزيارة ليست الأولى للرئيس الأوكراني إذ سبقها في فبراير الماضي زيارة رسمية له أيضاً، حينها أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم لدى استقباله الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حرص المملكة ودعمها لحل الأزمة الأوكرانية، كما شدد ولي العهد السعودي على مواصلة الجهود للإسهام بتخفيف الآثار الإنسانية للأزمة الأوكرانية، ومن جهته أعرب زيلينسكي عن شكره وتقديره لجهود السعودية بشأن أوكرانيا.

وصل الرئيس فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا، والوفد المرافق له إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة في زيارة رسمية للمملكة.

وهذه الزيارة ليست الأولى للرئيس الأوكراني إذ سبقها في فبراير الماضي زيارة رسمية له أيضاً، حينها أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم لدى استقباله الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حرص المملكة ودعمها لحل الأزمة الأوكرانية، كما شدد ولي العهد السعودي على مواصلة الجهود للإسهام بتخفيف الآثار الإنسانية للأزمة الأوكرانية، ومن جهته أعرب زيلينسكي عن شكره وتقديره لجهود السعودية بشأن أوكرانيا.