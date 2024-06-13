ولي عهد السعودية يعتذر عن عدم حضور قمة مجموعة السبع في إيطاليا

بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اعتذاراً لرئيسة وزراء إيطاليا لعدم المشاركة في «قمة السبع».
وذكرت وكالة «واس» أن «الأمير محمد بن سلمان بعث برقية شكر لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على الدعوة الكريمة التي تلقاها للمشاركة في جلسة التواصل لقمة مجموعة السبع (G7) التي ستعقد في إيطاليا 14 حزيران».
وأضافت: «تضمنت الرسالة اعتذاراً عن عدم تمكنه من المشاركة، لوجود ارتباطات تحول دون ذلك تتعلق بالإشراف على أعمال موسم الحج، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين».
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