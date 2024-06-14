نعمة بعد فوز الحكمة بجائزة من جمعية سعيد للتوعية ضد سرطان القولون: فخورون بطلابنا لاهتمامهم بالخدمة المجتمعية

فاز عدد من طلاب كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة – ULS بجائزة من جمعية سعيد (S.A.I.D) لمساهمتهم في التوعية ضد سرطان القولون الذي يتزايد عالميًا ويعتبر الثاني لدى الرجال والثالث لدى النساء.

وللمناسبة أقامت الجامعة فعالية توعوية تخللها اجتماع مع رئيس الجامعة جورج نعمة وطاولة مستديرة مع رؤساء الأقسام والمنسقين في كلية الصحة العامة>

وأكد نعمة "إلتزام جامعة الحكمة بدعم الطلاب لكي يسهموا بالتوعية المجتمعية"، متوجها للفائزين بالقول "إننا فخورون بكم لأنكم تظهرون اهتمامكم بخدمة المجتمع في موازاة مساركم الأكاديمي. وهذه بالفعل رسالة جامعة الحكمة". وأمل أن "يكون الطلاب سفراء دائمين يساعدون مواطنيهم على الحصول على رعاية صحية أفضل ووقاية تخفف عنهم الكثير من الأمراض والمعاناة".

كذلك لفتت عميدة كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة ديالا الخوري، إلى أن "الكلية تولي إلى جانب التخصص العلمي، إهتمامًا كبيرًا بنشاطات التوعية والوقاية والخدمة المجتمعية"، موضحة أن "تعاون طلاب العلوم التمريضية والتصوير الطبي والعلاج الفيزيائي مع جمعية سعيد يصب في سياق هذه الأهداف بشكل عام ونشر التوعية والوقاية في المجتمع ضد سرطان القولون بشكل خاص".

وكان الطلاب الفائزون قد قدموا شروحات متتالية لكيفية الوقاية من سرطان القولون، فأكدوا "ضرورة إجراء الفحص السنوي للبراز المعروف بالـFIT لمن يفوقون خمسة وأربعين عامًا أما من لديهم عامل وراثي، فعليهم البدء بالفحوصات من سن مبكرة، حيث يمكن التغلب على المرض باتباع نمط حياة صحي من خلال إدخال الرياضة إلى الروتين اليومي وتناول الفاكهة والخضار والتقليل من استهلاك اللحوم المصنعة وتجنب الكحول والتدخين. أما مؤشرات الإصابة فتكمن في أوجاع بالمعدة وانتفاخها وحصول إسهال وإمساك مفاجئين ودم في البراز، علمًا بأن سرطان القولون يوصف بأنه مرض صامت ومن الضرورة عدم إهمال أي مؤشر صحي ولو كان بسيطا لأنه قد يكشف المرض".