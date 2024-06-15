خطف 3 لبنانيين في نيجيريا مقابل فدية مالية لإطلاق سراحهم

أفادت معلومات صحفية، عن خطف ثلاثة لبنانيين في نيجيريا وهم شقيقين (ع.ف) و(أ.ف.) وابن عمهما (ح.ف.) وهم أصحاب شركة وكيلة لعلامات تجارية ضخمة مثل "LG" و "HISENES" في نيجيريا.

وقد طالب الخاطفون بفدية من اجل اطلاق سراحهم.