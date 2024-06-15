ابنها ينعيها على "فيسبوك".. وفاة حاجة من بورسعيد أثناء تأدية مناسك الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

توفيت سيدة من محافظة بورسعيد، اليوم السبت، أثناء تأدية مناسك الحج في المملكة العربية السعودية.

أعلن على شاكر، عن وفاة والدته "ليلى نوفل" أثناء تأدية مناسك الحج، قائلًا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "البقاء والدوام لله.. انتقلت إلى رحمة الله أمي الغالية أثناء تأدية مناسك الحج، وما لنا أن نقول إن لله وإنا إليه راجعون..ربنا يرحمك يا أغلى مخلوقة شوفتها في حياتي".

وسادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في بورسعيد عقب الإعلان عن أول حالة وفاة بين الحجاج من أبناء بورسعيد.