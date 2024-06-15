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ابنها ينعيها على "فيسبوك".. وفاة حاجة من بورسعيد أثناء تأدية مناسك الحج

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محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

توفيت سيدة من محافظة بورسعيد، اليوم السبت، أثناء تأدية مناسك الحج في المملكة العربية .

أعلن على شاكر، عن وفاة والدته "ليلى نوفل" أثناء تأدية مناسك الحج، قائلًا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "البقاء والدوام لله.. انتقلت إلى رحمة الله أمي الغالية أثناء تأدية مناسك الحج، وما لنا أن نقول إن لله وإنا إليه راجعون..ربنا يرحمك يا أغلى مخلوقة شوفتها في حياتي".

وسادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في بورسعيد عقب الإعلان عن أول حالة وفاة بين الحجاج من أبناء بورسعيد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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