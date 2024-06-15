مقتل جنود بينهم ضابط بهجوم إرهابي في الصومال

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل ستة عسكريين على الأقل، من بينهم ضابط، في انفجار قنبلة زرعتها حركة الشباب الإرهابية على جانب طريق في الصومال، وفق ما أعلنت الشرطة ومسؤولون محليون اليوم السبت.

وقع الانفجار خلال دورية قرب بلدة "جوفجادود" على بعد نحو 30 كيلومترا من مدينة "بيدوة" في جنوب غرب البلاد.

وقال حسن محمد، الضابط في بيدوة، عبر الهاتف، إن "ستة من عناصر الجيش، بينهم العقيد محمد ديري، قتلوا على الفور"، مضيفا أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا بدون أن يحدد عددهم.

وأعلنت حركة الشباب المتطرفة، المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، مسؤوليتها عن الهجوم.

في الأشهر الأخيرة، سجل انخفاض كبير للهجمات التي تشنها الحركة.

الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الصومالية مقتل خمسة جنود في اشتباك قتل فيه نحو 50 إرهابيا في "سيلدير" شمال العاصمة مقديشو.

وقدم رئيس الولاية الجنوبية الغربية، عبد العزيز حسن محمد، تعازيه لأسر العسكريين وأشاد بالعقيد ديري الذي أدى وفقا له دورا كبيرا في القتال ضد الحركة المتشددة.

وأتاح هجوم، شنه على الجماعة الجيش وقوات محلية في أغسطس 2022 في وسط البلاد، بإسناد جوي من الجيش الأميركي وقوة الاتحاد الأفريقي (أتميص)، استعادة العديد من المناطق.