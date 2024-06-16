مقتل 8 جنود إسرائيليين في رفح

ابوظبي - سيف اليزيد - تل أبيب (وكالات)

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، أن 8 جنود إسرائيليين قتلوا في عمليات قتالية في رفح بجنوبى قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن انفجاراً أدى إلى مقتلهم في ناقلة جنود مدرعة كانوا يستقلونها. ووفقاً للمعلومات المتوافرة، لم يكن من الواضح في البداية ما إذا كانت المركبة المدرعة قد اصطدمت بلغم أم أنها تعرضت لهجوم مباشر من مقاتلي الفصائل الفلسطينية.

وكانت ناقلة الجنود المدرعة جزءاً من قافلة توجهت إلى مبنى في حي «تل السلطان»، الذي كان الجيش قد سيطر عليه في وقت مبكر من صباح أمس.

وبدأ الجيش الإسرائيلي هجوماً على مدينة رفح، في أقصى جنوب قطاع غزة، في السابع من مايو الفائت، رغم تحذيرات المجتمع الدولي لكون المدينة تضيق بالنازحين الفلسطينيين.

ومنذ بدء الهجوم الإسرائيلي البري على قطاع غزة في 27 أكتوبر، قتل 306 جنود إسرائيليين، بينهم الجنود الثمانية الذين قتلوا أمس، في حصيلة هي من بين الأسوأ بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي في يوم واحد.

فلسطينياً، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس، ارتفاع حصيلة القتلى مع تسجيل 30 قتيلاً خلال 24 ساعة حتى صباح أمس، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين 85197، ومعظم الضحايا من الأطفال والنساء.