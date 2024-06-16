النيران تشتعل في تل أبيب للمطالبةً بإقالة الحكومة وإبرام صفقة مع حماس

ياسر رشاد - القاهرة - تظاهر العديد من المواطنين الإسرائيلين في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب من أجل المطالبة بإقالة حكومة نيتنياهو، وإبرام صفقة مع حماس لتبادل الأسرى مقابل وقف إطلاق النار في غزة.

تظاهرات تل أبيب

نشر رواد التواصل الإجتماعي لقطات عديدة عن مظاهرات في تل أبيب من قبل مواطنين إسرائيلين أشعلوا النيران في العاصمة الإسرائيلية مطالبين بإقالة الحكومة الإسرائيلية و إبرام صفقة مع حماس من أجل وقف إطلاق النارفي غزة وتبادل الأسرى.

مظاهر الإحتجاجات في تل أبيب

احتجاجات في تل أبيب

وكانت قد توالت جبهات دولية عديدة في الضغط على إسرائيل، من أجل وقف الحرب في غزة والتي تتعبر بمثابة إنتهاك للإنسانية، وذلك بسبب سقوط الضحايا الأبرياء في فلسطين يوم بعد الأخر

مصر وقطر يتوسطان لوقف نزيف الدماء في غزة

أعلنت مصر وقطر، الثلاثاء، تسلّمهما رداً من حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية، بشأن مقترح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، مطلع يونيو، وصوت عليه مجلس الأمن الدولي.

وأكدت مصر وقطر، في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها على "فيسبوك"، استمرار جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية لحين التوصل إلى اتفاق.

وأضاف البيان: "سيدرس الوسطاء الرد، والتنسيق مع الأطراف المعنية تجاه الخطوات القادمة".

وفي ذات السياق أكدت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، أن رد الفصائل حول مقترح وقف إطلاق النار في غزة ينص على الوقف التام للعدوان والانسحاب الكامل من القطاع.

البيت الأبيض يدرس العمل مع مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض سوليفان، إن التغييرات التي اقترحتها حماس على اقتراح وقف إطلاق النار طفيفة وإن الولايات المتحدة ستعمل مع مصر وقطر لسد الفجوات في الاقتراح.

لجنة دولية تحمّل إسرائيل مسئولية ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي في غزة

اعتبرت لجنة تحقيق أممية أن السلطات الإسرائيلية مسئولة عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على نطاق واسع خلال عملياتها وهجماتها العسكرية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 .