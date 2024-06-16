من عائلة واحدة.. استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على رفح الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

استشهد قبل قليل، 5 فلسطينيين من عائلة واحدة إثر قصف الاحتلال مخيم الشابورة في مدينة رفح الفلسطينية، وفقا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وبجسب القناة، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات جيوس وحبلة وعزبة سلمان قضاء قلقيلية في الضفة الغربية.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قال: إن 8 من جنوده قتلوا في جنوب غزة أمس السبت.

وكان الجنود عائدين من عملية ليلية في حي تل السلطان في رفح عندما انفجرت مركبتهم المدرعة.

وفي بيان على موقع إكس، ذكر الجيش الإسرائيلي أن النقيب وسيم محمود البالغ من العمر 23 عاما من بين القتلى، وقال إن أسماء الجنود الآخرين سيُكشف عنها بعد إخطار عائلاتهم.

وتواصل القوات البرية الإسرائيلية عملياتها في رفح بهدف القضاء على ما تصفه بـ"معقل حماس الرئيسي الأخير".

ويعد مقتل الجنود الثمانية أعنف حادث تتعرض له القوات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ يناير من هذا العام.

وحذرت وكالات الإغاثة من الوضع الإنساني المتردية في رفح، حيث تقول الأمم المتحدة إن نحو مليون فلسطيني يلجأون إليها.

واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر ما أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي ووقوع 251 آخرين رهائن في غزة.