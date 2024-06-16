شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتذارها.. كيت ميدلتون تلوح للحشود في أول ظهور علني بعد غياب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لوحت كيت ميدلتون أميرة ويلز البريطانية للحشود وابتسمت ابتسامة عريضة من شرفة قصر بكنجهام بعد أن شاهدت عرضا عسكريا يوم السبت، في أول ظهور علني لها هذا العام وهي تخضع لعلاج من السرطان.



وأمضت الأميرة البالغة من العمر 42 عامًا أسبوعين في المستشفى في يناير بعد أن خضعت لعملية جراحية كبيرة في البطن. مرض كيت ميدلتون وبعد شهرين أعلنت في رسالة بالفيديو أن الاختبارات كشفت عن وجود مرض السرطان وأنها تتلقى العلاج الكيميائي الوقائي حسب رويترز.

كانت قد اعتذرت الأميرة البريطانية، كيت ميدلتون ، عقب تغيبها عن التدريب الأخير للحرس الأيرلندي الذي تشغل فيه منصب العقيد الفخري للحرس الأيرلندي، لكنها حضرت عبر رسالة أُلقيت أمام الحرس خلال التدريب.