حماس تحذر نتنياهو: اتفاق وقف إطلاق النار لا يعني ضعفنا

الشارقة - اميمة ياسر - أكد سامي أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج، أن حرص فصائل المقاومة على إبرام اتفاق وقف إطلاق النار هو من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، لكن فيما يتعلق بالقوة العسكرية للمقاومة؛ فإن نتنياهو يجب أن يدرك أن اتجاههم لإبرام أي اتفاق «ليس تعبيرًا عن ضعف»، مشددا أنهم جاهزون للتعامل مع كل الخيارات.

وأضاف خلال تصريحاته لشبكة الجزيرة الإخبارية ليل السبت/ الأحد، أن العمليات البطولية التي تنفذها كتائب القسام في مختلف مناطق قطاع غزة «بلغت ذروتها»، معتبرًا أن هذه رسالة لنتنياهو والرئيس الأمريكي بايدن؛ تؤكد أن «الرهان على إضعاف الحركة هو رهان الوهم».

واتهم رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج، الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس جو بايدن، بمحاولة تعليق فشل إبرام اتفاق الهدنة على المقاومة الفلسطينية.

وأوضح أن حماس مارست كافة أشكال المرونة تجاه جميع المبادرات، بدءًا من قبول ورقة الوسطاء في السادس من مايو، ثم الترحيب بمبادرة بايدن، إلى الترحيب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار والانسحاب الصهيوني وتبادل الأسرى.

ولفت في المقابل، إلى إصدار العدو الإسرائيلي تصريحات واضحة وصريحة انتقد فيها مبادرة بايدن وقال فيها نتنياهو مؤخرًا «إن حماس تريد وقف إطلاق النار.. وأنا لن أقبل بذلك»، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في حكومة الاحتلال.