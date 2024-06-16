حكومة "طالبان" أعلنت مشاركتها في الجولة الثالثة من محادثات الدوحة حول أفغانستان

أعلن المتحدّث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، لوكالة "فرانس برس"، أنّ وفدًا من "​حركة طالبان​" سيشارك في الجولة الثّالثة من المحادثات حول ​أفغانستان​، الّتي من المقرّر عقدها اعتبارًا في 30 حزيران و1 تمّوز المقبل في ​الدوحة​ برعاية الأمم المتّحدة. وأوضح أنّ "الوفد سيمثّل أفغانستان هناك، ويعبّر عن موقفها".

وذكر مجاهد لوسائل إعلام أفغانيّة، أنّ جدول الأعمال يتضمّن "مواضيع مثل مساعدة أفغانستان وخلق فرص للمستثمرين في أفغانستان، وهي أمور مهمّة".

وكانت قد سرت شكوك حول حضور حكومة "طالبان" للمحادثات، بعد عدم إشراكها في الجولة الأولى، ثمّ رفضها دعوة لحضور الجولة الثّانية في شباط الماضي.