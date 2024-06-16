وقفة تضامنية مع غزة وجنوب لبنان بدعوة من المفتي سوسان في صيدا

نُفّذت وقفة تضامنية مع غزة وجنوب لبنان، بدعوة من مفتي صيدا وأقضيتها الشّيخ سليم سوسان، بعد صلاة عيد الأضحى في ساحة الشّهداء في صيدا. شارك في الوقفة النّائب عبد الرحمن البزري، الشّيخ ماهر حمود، نائب رئيس المكتب السياسي لـ"الجماعة الإسلاميّة" في لبنان بسام حمود، المنسّق العام لـ"تيّار المستقبل" في صيدا والجنوب مازن حشيشو، مسؤول العلاقات السّياسيّة لحركة "حماس" في منطقة صيدا أيمن شناعة، وجمع من المشايخ والمواطنين.
وأشار سوسان في كلمة له، أنّ "هذه الوقفة التّضامنيّة هي لنصرة لفلسطين ولقراءة الفاتحة لأرواح الشّهداء، والدّعاء إلى الله من أجل أن يشفي الجرحى وأن ينصر أهلنا في فلسطين وفي جنوب لبنان، على هذا العدو الإسرائيلي الغاشم".
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