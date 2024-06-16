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إخماد حريق ثلاث شاحنات وحاوية محملّات بأطنان من الكرتون والبلاستيك أمام مستودع للكرتون في العمروسية

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تمكن عناصر من الدفاع المدني، بمؤازرة فوج إطفاء الضاحية، من إخماد النيران التي اندلعت في ٣ شاحنات من نوع بيك آب وحاوية (سعة ٤٠ قدم) محملة بأطنان من الكرتون والبلاستيك مركونة في الباحة الخارجية أمام مستودع للكرتون في العمروسية.

وقد ساهمت سرعة تدخل العناصر، وتضافر الجهود التي استمرت منذ الساعة ١٥،٢٥ ولغاية الساعة ١٧،٣٥ من تاريخ اليوم الواقع في ١٦-٦-٢٠٢٤، بالسيطرة على النيران والحؤول دون امتدادها الى الشاحنات المركونة في الباحة الخارجية للمستودع وإلى داخله. وقد واجه العناصر صعوبة في اطفاء البضائع كونها من الكرتون المضغوط، لتقتصر الاضرار على الماديات.

وتجدر الإشارة إلى أن مراكز الدفاع المدني المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية قد تمكنت منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم وحتى الساعة من تنفيذ ١٥٧ مهمة إطفاء أبرزها في المساحات الحرجية في كل من عيتات ،المريجات، مكسة، رياق، جبل عميق، وفي مكاتب شركة البيبسي في الحازمية، وفي شركة كابلات لبنان في زحلة.

وفي المناطق الحدودية التي تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية تمكن العناصر من إخماد النيران التي اندلعت في المساحات العشبية في قدموس، برج رحال، بدياس، كفدونين،شبعا.

ويواصل العناصر العمل في هذه الاثناء على إخماد النيران التي اندلعت داخل مخيم للنازحين السوريين في بلدة ماسا البقاعية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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