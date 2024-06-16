إخماد حريق ثلاث شاحنات وحاوية محملّات بأطنان من الكرتون والبلاستيك أمام مستودع للكرتون في العمروسية

تمكن عناصر من الدفاع المدني، بمؤازرة فوج إطفاء الضاحية، من إخماد النيران التي اندلعت في ٣ شاحنات من نوع بيك آب وحاوية (سعة ٤٠ قدم) محملة بأطنان من الكرتون والبلاستيك مركونة في الباحة الخارجية أمام مستودع للكرتون في العمروسية.

وقد ساهمت سرعة تدخل العناصر، وتضافر الجهود التي استمرت منذ الساعة ١٥،٢٥ ولغاية الساعة ١٧،٣٥ من تاريخ اليوم الواقع في ١٦-٦-٢٠٢٤، بالسيطرة على النيران والحؤول دون امتدادها الى الشاحنات المركونة في الباحة الخارجية للمستودع وإلى داخله. وقد واجه العناصر صعوبة في اطفاء البضائع كونها من الكرتون المضغوط، لتقتصر الاضرار على الماديات.

وتجدر الإشارة إلى أن مراكز الدفاع المدني المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية قد تمكنت منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم وحتى الساعة من تنفيذ ١٥٧ مهمة إطفاء أبرزها في المساحات الحرجية في كل من عيتات ،المريجات، مكسة، رياق، جبل عميق، وفي مكاتب شركة البيبسي في الحازمية، وفي شركة كابلات لبنان في زحلة.

وفي المناطق الحدودية التي تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية تمكن العناصر من إخماد النيران التي اندلعت في المساحات العشبية في قدموس، برج رحال، بدياس، كفدونين،شبعا.

ويواصل العناصر العمل في هذه الاثناء على إخماد النيران التي اندلعت داخل مخيم للنازحين السوريين في بلدة ماسا البقاعية.