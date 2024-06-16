دير شبيغل: الحكومة الألمانية تناقش تنفيذ عمليات ترحيل لأفغانستان عبر أوزبكستان

ذكر تقرير نشرته مجلة "دير شبيغل" الألمانية اليوم أن الحكومة تجري محادثات مع أوزبكستان للسماح بتنفيذ عمليات ترحيل من ألمانيا إلى أفغانستان دون إجراء مشاورات مباشرة مع حركة طالبان.

وذكرت المجلة في التقرير، دون أن تكشف عن مصادرها، إن وفدا من وزارة الداخلية الألمانية سافر إلى طشقند عاصمة أوزبكستان في أواخر أيار لهذا الغرض. واقترح الوفد على حكومة أوزبكستان إيصال أفغان مرشحين للترحيل إلى طشقند أولا. وذكر التقرير أن من الممكن نقلهم بعد ذلك إلى كابول عبر شركة الطيران الخاصة "كام إير".

وذكر تقرير دير شبيغل أن حكومة طشقند تريد التوقيع على اتفاق رسمي للهجرة مع ألمانيا قبل التوصل إلى اتفاق بشأن عمليات الترحيل.

واوضحت المجلة إن هذا الاتفاق يهدف إلى تنظيم دخول العاملين المهرة من أوزبكستان إلى ألمانيا، مضيفة أن الممثل الخاص لبرلين لاتفاقات الهجرة سيتوجه إلى هناك الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن بلادها تدرس ترحيل مهاجرين أفغان يشكلون تهديدا أمنيا إلى وطنهم بعد أن تسببت واقعة طعن في مقتل شرطي مما أثار مطالبات باتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة.