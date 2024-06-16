شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6,3 درجة يضرب البيرو.. ولا مؤشرات على تسونامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6,3 درجة على مقياس ريختر منطقة أريكيبا جنوب البيرو اليوم.

وأوضح المعهد الوطني للجيوفيزياء البيروفي، أن الزلزال وقع قرب مقاطعة كارافيلي في منطقة أريكيبا على عمق 25 كيلومترًا، ولم تصدر السلطات تحذيرًا من حدوث تسونامي. مقياس ريختر سبق وضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، بلدة بوان بإقلي شمال جولا، جنوب غرب كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية، إن مركز الزلزال على عمق 4 كيلومترات جنوب البلدة الواقعة على بعد 204 كيلومترات جنوب غرب سي.