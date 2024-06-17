سجيع عطية: لم يظهر أي تطور جديد في الملف الرئاسي وقررنا إيقاف المبادرة في المرحلة الحالية

اشار النائب سجيع عطية الى انه لم يظهر أي تطور جديد في الملف الرئاسي وقررنا إيقاف المبادرة في المرحلة الحالية، كما إننا ندعو كل الأطراف لعدم الوقوف على الشكلّيات.
واوضح عطية في حديث تلفزيوني، بان اللجنة الخماسية ستجدد نشاطها إما بطريقة فردية أو ثنائية أو حتى جماعية، ونحن سنلتقي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والمعارضة تحديداً. ولفت الى انه "أخدنا هدنة والتوقيت يبدو أنه ليس مناسباً".
وذكر بان اللجنة الخماسية ستجدد نشاطها إما بطريقة فردية أو ثنائية أو حتى جماعية، ونحن سنلتقي مع بري والمعارضة تحديداً.
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