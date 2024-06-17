"الوطن" القطرية: عرقلة إسرائيل وصول المصلين ومنعهم من أداء شعائرهم بعيد الأضحى انتهاك جسيم

أشارت صحيفة "الوطن" القطرية، إلى أن "عرقلة وصول المصلين ومنعهم من أداء شعائرهم في عيد الأضحى المبارك انتهاك جسيم، يضاف إلى سجل الجيش الاسرائيلي الحافل بالانتهاكات، وهو يؤكد مرة أخرى على طبيعة الاحتلال وعنفه وقمعه وانتهاكه لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ويؤكد أيضاً أن هذا الاحتلال ليس في وارد الانخراط في أي عملية سلمية وهو سيواصل نهجه الإجرامي بكل ما أوتي من قوة، طالما لم يجد من يردعه ويجبره على الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة".

ورأت أن "ما حدث بالأمس، ومشهد المصلين فوق الأنقاض في قطاع غزة، والدمار الهائل الناجم عن حرب الإبادة الوحشية، كل ذلك يجب أن يشكل دافعا للمجتمع الدولي، من أجل التحرك لوقف هذه الجريمة المروعة، ليس بحق الفلسطينيين وحدهم، وإنما بحق الإنسانية والبشرية جمعاء".