كوريا تقدم نوعاً جديداً من تأشيرة العمل للتدريب على ثقافتها

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت جمهورية كوريا اليوم "الإثنين"أنها ستبدأ في إصدار تأشيرة التدريب على الثقافة الكورية للأجانب بشكل تجريبي خلال العام الجاري، وستدرس تقديم تأشيرة عمل جديدة بهدف جذب المزيد من السياح من الخارج.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" عن الحكومة الكورية، أن هذه الخطوة ستكون جزءا من الإجراءات الشاملة التي تقدمها وتدعو أيضا إلى تبسيط إجراءات الدخول ووضع برامج سياحية متنوعة بما يلبي احتياجات السياح الأجانب بشكل أفضل ويعزز راحتهم.

وأوضحت أنه بموجب الخطة، ستطلق الحكومة ما يسمى بتأشيرة التدريب على الثقافة الكورية التي ستكون متاحة للأشخاص الذين يرغبون في القدوم إلى البلاد للمشاركة في برامج التدريب على موسيقى البوب الكورية وتصميم الرقصات والقطاعات الثقافة الأخرى.

وأضافت أن الحكومة ستنظر في توسيع نطاق تأشيرة الترحال الرقمية حيث يمكن للأجانب العمل عن بعد أثناء السفر في جمهورية كوريا، وتم تنفيذ تشغيلها التجريبي لمدة عام منذ يناير الماضي، إضافة إلى توسيع البنية التحتية لإصدار التأشيرات وإجراءات الدخول الأخرى لتعزيز راحة السياح الأجانب.

وذكرت أن الحكومة ستعمل على تخفيف اللوائح المتعلقة بطلبات مجموعة السياح للحصول على K-ETA أو تصريح السفر الإلكتروني الذي يحتاج الزوار الأجانب من دون تأشيرة إلى الحصول عليه قبل دخول البلاد.