"النشرة": قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف كفركلا وكفرحمام وراشيا الفخار

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا يستهدف سهل الخيام في منطقة هورا عند أطراف كفركلا، حمى راشيا الفخار، وأطراف كفرحمام بخراج الهبارية في قضاء حاصبيا"، مشيرًا إلى أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفًا بلدة ميس الجبل".

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