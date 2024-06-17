صحيفة عبرية: نتنياهو يقرر حل مجلس الحرب الإسرائيلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أخبر الحكومة بحل مجلس الحرب، وذلك بعدما طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، الانضمام إلى المجلس.

والأسبوع الماضي، أعلن إيتمار بن جفير، أنه طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضمه لحكومة الحرب بعد استقالة بيني جانتس، وجادي أيزنكوت.

وقال بن جفير في رسالة نشرت عبر حسابه بمنصة "إكس": "لقد قدمت طلباً لرئيس الوزراء.. للانضمام إلى مجلس الحرب".

وفي الثامن من يونيو الجاري، قرر جانتس الاستقالة بالفعل ومعه غادي آيزنكوت شريكه في حزب معسكر الدولة.

وأثارت الخطوة ردود أفعال كان أبرزها الانتقاد من جانب نتنياهو الذي اعتبر أنها انسحاب في وقت غير مناسب ومن جانب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير الذي وصف جانتس بالمخادع وعرض أن ينضم بدلا منه إلى مجلس الحرب.