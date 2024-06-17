شكرا لقرائتكم خبر عن ثاني أيام العيد.. التحالف الوطني يوزع لحومًا ومواد غذائية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

انتشرت جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى منذ اطلاقه ليمد يد العون للأسر الأكثر احتياجًا في كل المحافظات، واعتاد مشاركة المصريين الأعياد والمناسبات لإدخال الفرحة في قلوبهم، وهو ما يقوم به حاليًا ولليوم الثانى من عيد الأضحى المبارك ينتشر متطوعو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتوزيع لحوم الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجًا في منازلهم.

ونشر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي عبر حسابه الرسمي بموقف التواصل الاجتماعى "فيس بوك" جهود المتطوعين في توصيل لحوم الأضاحى للأسر الأكثر احتياجًا في منازلهم مع إشراقة شمس ثاني أيام العيد لبث الفرحة في قلوب الأسر، وذلك استمرارًا لتنفيذ مشروع صك الأضحية بتوصيل لحوم الأضاحي ومعها كرتونة المواد الغذائية إلى باب بيت كل مستحق.



التحالف الوطنى يشارك المصريين عيد الأضحى



التحالف الوطنى يوزع لحوم العيد للأسر الأكثر احتياجًا



التحالف الوطنى يوزع لحوم العيد



الوصول للأسر الأكثر احتياجًا



توزيع لحوم العيد



جانب من توزيع التحالف الوطنى للحوم العيد



جانب من توزيع لحوم العيد