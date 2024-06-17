كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن "ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأوّل الماضي، إلى 37347، والإصابات إلى 85372، أغلبيّتهم من الأطفال والنّساء".
وكانت قد أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، فجر اليوم، بـ"مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين على الأقل، بينهم نساء وأطفال، جرّاء غارات إسرائيليّة فجرًا على منزل في حي الزرقا شمال مدينة غزة". كما كشفت مصادر صحيّة في قطاع غزة للوكالة، عن "مقتل 3 مواطنين بينهم سيّدة، وإصابة آخرين بجروح وُصفت بالخطرة، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37347 قتيلًا و85372 مصابًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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