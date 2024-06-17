قصف مدفعي اسرائيلي متقطع استهدف اطراف عيترون وشبعا وكفرحمام

استهدف قصف مدفعي اسرائيلي متقطع اطراف عدد من القرى في القطاعات الغربي والاوسط والشرقي، لاسيما اطراف عيترون وشبعا وكفرحمام، حيث سمع صوت انفجار القذائف في مناطق عدة من الجنوب اللبناني.

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