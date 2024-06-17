استهدفت غارة حربية اسرائيلية منزلاً في أطراف شقرا كان قد استهدف أمس بغارة من مسيرة، وقد اصيب طفل بجروح خطرة جراء الغارة وتم نقله من قبل اسعاف كشافة الرسالة الاسلامية الى مستشفى تبنين الحكومي. واستهدفت غارة حربية أطراف عيترون.

كانت هذه تفاصيل خبر الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارات على شقرا واطراف عيترون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.