شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تستغيث من الحر.. وفيات ومفقودين في اليونان وحرارة قياسية بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت تقارير إعلامية أن 5 سائحين على الأقل لقوا حتفهم في اليونان وفُقد آخرون مع ارتفاع درجات الحرارة، بينما يتوقع خبراء الأرصاد تعرض إيطاليا إلى موجة حارة في الأيام المقبلة.

ووفقًا لخبراء الأرصاد، لم ترتفع درجة الحرارة إلى هذا المستوى في هذا الوقت من العام منذ بدء السجلات، إذ وصلت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في بداية شهر يونيو.

وقال طبيب القلب توماس جيانوليس: "الكثير من السائحين يقللون من خطورة الجهد المرتبط بالمشي في ضوء الشمس بصورة مباشرة، ويمكن أن ترتفع درجة الحرارة إلى 37 درجة مئوية في الظل، وترتفع بسهولة إلى 60 درجة مئوية في الشمس، وهذا يفاقم من خطورة الجفاف وضربات الشمس".

وأضاف جيانوليس: "كما أن الخطورة تزداد في حال الشخص كان كبيرًا في السن".

سائحون مسنون

ومن بين الذين لقوا حتفهم والذين فقدوا، سائحون تتراوح أعمارهم من 55 إلى 80 عامًا.

وذكرت تقارير في الصحافة اليونانية، أن بعض الضحايا خرجوا بعد وقت قصير من تناول الغداء، ولم يكن مع آخرين خريطة أو هاتف ذكي أو كانوا في منطقة يتعذر الوصول إليها وبلا إشارة شبكة في الهاتف.



40 درجة مئوية

وقال طبيب القلب جيانوليس إن خروج المرء بمفرده هو أكبر خطأ، وفي حالة الإصابة بضربة شمس يمكن للمرء أن يفقد سريعًا الإحساس بالوقت والاتجاه.وأضاف: "يجب علاج ضربة الشمس في المستشفى في أسرع وقت ممكن، لأن مجرد شرب بعض الماء لا يكفي".

وفي إيطاليا، حذر خبراء الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء من أن البلاد سوف تتعرض لموجة طقس حار اعتبارًا من غد الأربعاء، إذ يتوقع أن تصل الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الرسمية التابعة لسلاح القوات الجوية الإيطالي، أن الحرارة في جزيرتي صقلية وسردينيا وإقليم بوليا بجنوبى البلاد قد تتجاوز 40 درجة مئوية في بعض المناطق بعد غد الخميس.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة في العاصمة روما بعد غد الخميس إلى 38 درجة مئوية.

زيادة معدلات الرطوبة

وفي أجزاء من إقليم كامبانيا حيث تقع مدينة نابولي، يتوقع أن تصل الحرارة إلى 40 درجة، وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة في إقليم توسكانا ما بين 32 و36 درجة مئوية، بحسب خبراء الأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أيضًا في إقليم إيميليا رومانيا على سواحل البحر الأدرياتيكي، غير أنه ليس من المتوقع أن تمتد موجة الطقس بالغ الحرارة إلى الأقاليم الشمالية في البلاد.

وأشار موقع "إلميتيو دوت أي تي" للأرصاد الجوية أن موجة الطقس الحار في وسط وجنوبي إيطاليا ناجمة عن منطقة ضغط جوي مرتفع قادمة من إفريقيا، وتتحرك نحو إيطاليا وتحمل اسم "مينوس"، وستكون موجة الطقس الحار مصحوبة بزيادة معدلات الرطوبة وكذلك ارتفاع درجات الحرارة ليلًا.

ومن المتوقع أن تنكسر موجة الحرارة مع نهاية الأسبوع، ويتوقع خبراء الأرصاد أن تهب عواصف رعدية حادة لا سيّما في الشمال، مع انخفاض درجات الحرارة.

