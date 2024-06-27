واشنطن بوست: ترامب يتقدم على بايدن والناخبون يثقون فيه لحماية الديمقراطية

أظهر استطلاع رأي جديد أن الناخبين في الولايات الرئيسية، الذين من المرجح أن يقرروا مصير الانتخابات الأميركية، يثقون بالرئيس السابق ترامب أكثر من الرئيس الحالي جو بايدن للتعامل مع التهديدات التي تواجه الديمقراطية.

وأظهر الاستطلاع أيضا تقدم ترامب في خمس من الولايات السبع التي من المرجح أن تحدد نتيجة الانتخابات، وهي ميتشغان ونورث كارولينا ونيفادا وأريزونا وجورجيا، وأظهر الاستطلاع تقدم بايدن في ويسكونسن بنقطة واحدة، وتعادل المرشحين في بنسلفانيا.

وشمل الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة "واشنطن بوست"، دراسة للناخبين في ست ولايات متأرجحة، وحدد الاستطلاع مجموعة فرعية من المشاركين الذين تم تصنيفهم على أنهم "متخذو القرار".

ووجدت الدراسة أن 38% من "أصحاب القرار" قالوا إن ترامب سيقوم بعمل أفضل في التعامل مع تهديدات الديمقراطية للولايات المتحدة، بينما قال 29% بايدن، و23% لم يختاروا أيا منهما.

وقال ما يقرب من 60% من المجموعة أيضًا إنهم غير راضين على الإطلاق عن كيفية عمل الديمقراطية في الولايات المتحدة.