أعلن مقر العمليات في منطقة كراسنودار بروسيا، "تحطم طائرة مسيرة على أراضي مصفاة النفط إلسكي في منطقة سيفرسكي، مما أسفر عن نشوب حريق غطى مساحة 50 مترًا مربعًا (538 قدمًا مربعًا) وإصابة شخصين".

وذكر المقر في بيان، أن "في حوالي الساعة 04:00 بالتوقيت المحلي من يوم 21 يونيو، تلقى مركز الاستجابة للطوارئ في منطقة سيفرسكي معلومات عن تحطم طائرة مسيرة على أراضي مصفاة النفط إلسكي. تضررت الهياكل الخدمية، وتم إخماد الحريق الذي غطى 50 مترًا مربعًا. ووفقًا للمعلومات الأولية، أصيب شخصان".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مقر العمليات بوقوع هجوم جوي ضخم بالطائرات المسيرة على ثلاث مناطق في إقليم كراسنودار بروسيا. وأكدت السلطات المحلية أنه "لم يكن هناك أي أضرار أو إصابات في اثنتين من المناطق الثلاث".