القيادة المركزية الأميركية: دمرنا 4 قوارب مسيرة وطائرتين مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر

اعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتاكوم"، "تدمير 4 قوارب مسيرة وطائرتين مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر".

واشارت في بيان، الى أن "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير أربعة قوارب غير مأهولة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر وطائرتين مسيرتين فوق البحر الأحمر".

واكدت أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".

ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن "ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها قوات الجماعة منذ تشرين الثاني الماضي إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في مواجهة الجيش الإسرائيلي، إلى 145 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا".