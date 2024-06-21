الولايات المتحدة تحظر استخدام أحد البرامج الروسية.. ينقل البيانات لروسيا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة التجارة الأمريكية في وثائق ذات صلة تم رفعها إلى السجل الفيدرالي الأمريكي إن السلطات الأمريكية منعت استخدام البرمجيات التي تنتجها شركة "كاسبرسكي لاب" الروسية على الأراضي الأمريكية وفرضت قيودا على التصدير على الشركةلوكالة الأنباء ال.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قالت الولايات المتحدة ذلك اعتبارًا من 29 سبتمبر بتوقيت شرق الولايات المتحدة، يُحظر على شركة Kaspersky Lab "وأي من خلفائها أو المكلفين بها، الانخراط في معاملات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحددة في الولايات المتحدة أو مع أشخاص أمريكيين".

كما يتضمن الحظر أي تحديثات لتوقيع مكافحة الفيروسات وتحديثات قاعدة التعليمات البرمجية.

فيما تزعم السلطات الأمريكية أن استخدام برنامج Kaspersky Lab قد يؤدي إلى نقل البيانات إلى الحكومة الروسية.

واعتبارًا من 20 يوليو، يُحظر على الشركة "الدخول في أي اتفاقية جديدة مع أشخاص أمريكيين" تتعلق بخدماتها، ولكن لا تنطبق القيود المذكورة أعلاه على المعاملات "ذات الطبيعة الإعلامية أو التعليمية البحتة".

كما تم فرض قيود التصدير على شركة كاسبرسكي لاب أيضاً، بحجة "تعاونها المزعوم مع السلطات العسكرية والاستخباراتية الروسية" لدعم "أهداف الاستخبارات السيبرانية" المزعومة للحكومة الروسية.

وتم تقديم متطلبات ترخيص جديدة للشركة على أن يتم مراجعة تراخيصها في ظل افتراض الرفض"، مما يعني أن طلباتها من المرجح أن يتم رفضها.