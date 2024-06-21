شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موارد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى القانون والان مع تفاصيل الخبر

أكد قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي الصادر برقم 171 لسنة 2023، أن أموال التحالف أموال خاصة ويكون له موازنة خاصة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وتبدأ السنة المالية للتحالف في الول من يوليو وتنتهى في اليوم الأخير من يونيو من كل عام ميلادي، ويعد التحالف قوائم مالية سنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ويتولى مراجعتها أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي.

وفيما يلى نستعرض موارد التحالف طبقًا لأحكام المادة رقم 16، من القانون والتى تنص على الأتي:

اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.

أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.

المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

ربع أو عائد بيع من أي من الأصول المملوكة له.

عائد استثمار أمواله.

ما قد تخصصه الدولة كمساهمات.

أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.

ويكون للتحالف حساب أو أكثر بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري تودع فيما موارده.