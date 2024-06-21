“الأونروا”: المساعدات الإنسانية قليلة جدا ولا تكفي لمليوني فلسطيني بقطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قالت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بالأونروا في غزة، إيناس حمدان، إن المساعدات الإنسانية تدخل بكميات قليلة جدا لا تكفي لمليوني فلسطيني في قطاع غزة.

وأضافت حمدان -في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تضع عراقيل كثيرة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود، مطالبة بضرورة السماح بتدفق الإمدادات الإغاثية الضرورية لإغاثة المدنيين.

وأشارت إلى أن نحو 600 ألف طالب حرموا من العام الدراسي لهذا العام نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة، مبينة أن 280 مدرسة كانت تديرها (الأونروا) لم تعد تقدم خدمات تعليمية لأنها تحولت لمراكز إيواء للفلسطينيين.

وأوضحت أن هناك مبادرات فردية من مدرسين بالمنظمة والعاملين بالمجال التعليمي لتقديم خدمات تعليمية وترفيهية ونفسية للأطفال في الخيام، مضيفة أن الأونروا لديها نحو 300 مرشد نفسي وأخصائي اجتماعي يقدمون خدمات داخل مراكز الإيواء ولكن هذا لا يكفي فئ ظل الوضع الأمني المتدهور والظروف الغير المستقرة والمنشآت المدمرة.

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