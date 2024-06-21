مطر: محاولاتنا لجمع نواب طرابلس الثمانية مستمرة والمانع حسابات سياسية

عقد نواب طرابلس أشرف ريفي، ايهاب مطر، ايلي خوري وجميل عبود، وأمين سر لجنة المتابعة النائب السابق رامي فنج، اجتماعا في مكتب ريفي، خصص للبحث في مختلف شؤون المدينة الانمائية.

وأكد المجتمعون، في بيان تلاه مطر، أنه "في هذا الجحيم ووسط هذه المعاناة التي يعيشها شعبنا في هذه المدينة الصابرة الأبية، ارتأينا أن من واجبنا كنواب أن ننهض ونُشبك أيادينا ونسارع إلى لملمة الأوضاع السيئة التي تُغرق المدينة وتُلحق الأضرار الفادحة بأهلنا على غير صعيد، مما يوجب علينا التكاتف والمسارعة، كنواب، إلى حث المسؤولين في الوزارات والدوائر الرسمية على القيام بواجباتهم تجاه شعبنا وأبنائنا".

وشددوا على ضرورة "الإسراع في معالجة القضايا الصحية والإنمائية والإقتصادية، وتفعيل المشاريع الحيوية، وتلبية مطالب الهيئات الشعبية وعموم أبناء المدينة، بخصوص الكهرباء والماء والهاتف، وتحفيز حركة المرفأ ومعالجة القضايا العالقة، وتأمين الدواء والطبابة ولوازمها لعموم أهلنا، بخاصة أبناء الفئات الشعبية".

وأوضحوا أننا "كنواب عن الأمة ومعنيين بقضايا ومطالب أهلنا في طرابلس، تحتّم علينا مسؤولياتنا الوطنية والإنسانية والأهلية أن نسعى بكل جهد وعمل دؤوب للتحرك باتجاه الدوائر والسلطات المحلية لحضّ المسؤولين على إيلاء القضايا الأمنية الإهتمام اللازم والمسؤول عن قمع المخالفات وأعمال السرقة بكل أصنافها وأنواعها".

وأكدوا أننا "سنتابع هذه المسائل مع البلديات المعنية وسنتداول في الشؤون التي بإمكانها أن تدفع بالدوائر البلدية إلى مزيد من الإهتمام بقضايا أهالي المدينة، لا سيما ما يتعلق بالنظافة العامة، وتفعيل العمل البلدي على مختلف الصعد الإنمائية والحياتية، وقمع المخالفات بكل أشكالها".

وأضافوا "نطالب المسؤولين وفي الوزارات المعنية بشكل خاص بوضع برنامج عملي للتمكن، وإنجاز خطة تؤمن الإسراع في تزفيت الطرقات العامة والرئيسة في كافة أحياء المدينة، والمنافذ التي تربطها ببقية المناطق الشمالية والطرق الدولية".

بدوره، افت مطر، الى أن "مبادرة اجتماع النواب في طرابلس بدأت في حزيران عام ٢٠٢٢، وكان النواب الثمانية يجتمعون. وفي حال التغيب كان يتغيب نائب او نائبان لحالات خاصة. ولكن بعد الطعن، بدأ يظهر تغيير في المسار، وانا دعوت شخصيا النائب فيصل كرامي بعد فوزه في الطعن للاجتماع، لكنه رفض وتعاطف معه ثلاثة نواب، انما كان هناك محاولات عدة لاجتماع النواب الثمانية كما كانت بدأت في الفترة الاولى، ولكن هناك بعض الحسابات السياسية تمنع الفرقاء الاخرين من أن يكونوا جزءا من هذه المبادرة".

وتابع "الاجتماع الذي عقد في الاسبوع الماضي لم يكن اجتماعا للنواب، ولم يكن سياسيا، والموضوع الذي وصلنا علم به كان عشاء ومناسبة اجتماعية، ولم يتواصل معنا احد ليقول ان هناك بيانا سيصدر من قبل النواب. لذلك، نعتبر ان مبادرة النواب هي هذه المبادرة التي انطلقت من هنا وستستمر من هنا، وندعو النواب الى ان ينضموا كما سبق لنعطي صورة ايجابية عن المدينة".