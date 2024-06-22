ارتفاع نفوق الدواجن.. "الثروة الداجنة" تطالب بتسهيلات وقروض لعمل المزارع بالنظام المغلق -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

طالب عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، الحكومة بمنح أصحاب المزارع التسهيلات والقروض اللازمة للعمل بالنظام المغلق للعنابر.

وقال السيد، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، إن مزارع الدواجن تشهد ارتفاع نسبة النفوق خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، وانتشار بعض الأوبئة والأمراض الخطرة في الشتاء أيضًا، وتحديدًا فترات الصقيع، وذلك بسبب اتباع النظام المفتوح التقليدي للمزارع الذي أصبح غير صحيًّا للدواجن.

وتابع رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية: نظام المزارع المفتوح خلال فترات ارتفاع الحرارة تكون درجة الحرارة داخل العنبر تتراوح بين 40:37 درجة، بينما تصل خارج العنبر إلى 45 درجة؛ الأمر الذي يؤدي إلى نفوقها، وكذلك الأمر خلال فترات صقيع الشتاء؛ حيث تشهد المزارع انتشارًا للأمراض الخطرة التي تؤدي إلى موتها، فلذلك نطالب الحكومة والجهات المعنية بالدولة بمنح تسهيلات وقروض لأصحاب المزارع؛ لتحويل مزارعهم للعمل بالنظام المغلق الذي يمنح المزارع القدرة في التحكم بدرجات حرارة العنبر؛ كونه يتميز بوجود أجهزة شفط وتهوية داخل العنبر، وذلك في إطار المحافظة على الثروة الداجنة وتلبية احتياجات السوق.

وشهدت مزارع الدواجن خلال الأيام الماضية نفوقًا بين صفوفها؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي تسبب في خسائر لدى المزارعين.

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