شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يختار نائبه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

حملة ترامب الانتخابية

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس السبت، إنه اختار من سيخوص الانتخابات الرئاسية معه في نوفمبر المقبل في منصب نائب الرئيس، ولكنه لم يفصح لأحد عن هويته.وردا على سؤال لأحد الصحفيين في فيلادلفيا بشأن ما إذا كان قد وقع اختياره على من سيكون نائبا للرئيس أجاب ترامب: "في عقلي، نعم".وردا على سؤال عما إذا كان هناك من يعرف هذا الاختيار، قال: "لا، لا أحد يعرف".وكان ترامب قد سافر إلى فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا للمشاركة في حملته الانتخابية وتوقف أولا في مطعم لشرائح اللحم، حيث استقبله أنصاره وأجاب أيضا على بعض أسئلة الصحفيين.وسيواجه الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن سلفه -ترامب-في الخامس من نوفمبر المقبل في مسابقة مكررة للانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2020، بعد أن حقق كلاهما العدد المطلوب من المندوبين ليتم ترشيحهم كمرشحين عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري على التوالي.وسيخوض بايدن _81 عاما_ الانتخابات مع نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس، التي تعاني مثله من ضعف في شعبيتها.