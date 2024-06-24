العثور على 20 جثة في حريق مصنع بسيؤول

ابوظبي - سيف اليزيد - عثر رجال الإطفاء في سيؤول، على 20 جثة في موقع الحريق الذي اندلع صباح اليوم، في مصنع لبطاريات الليثيوم في "هواسونغ"، جنوب العاصمة الكورية، بعد أن أسفر الحريق عن مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في وقت سابق.

ويُعتقد أن الجثث هم من بين 23 شخصاً كانوا في عداد المفقودين في الحادث، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

ويُعتقد أن من بين الـ 23 شخصاً المفقودين في الحريق، 20 شخصاً من الأجانب، من بينهم مواطنون صينيون.

وذكر رجال الإطفاء أن العدد قابل للتغيير، حيث دمر الحريق القائمة اليومية للعاملين بدوام كامل وبدوام جزئي، لافتين إلى أنه اندلع في مصنع شركة "أريسيل" (Aricell) لصناعة بطاريات الليثيوم في "هواسونغ"، على بعد 45 كيلومترا جنوب سيؤول.

ولم يتضح بعد سبب الحريق في المبنى الخرساني المكون من 3 طوابق، والذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 2300 متر مربع، ويُعتقد أنه يحتوي على نحو 35 ألف بطارية.

وعقدت الحكومة الكورية اجتماعاً طارئاً للمقر المركزي لمواجهة الكوارث والسلامة بعد الظهر لمناقشة التدابير اللازمة لتقليل الخسائر الناجمة عن الكارثة.