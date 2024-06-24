قائد الجيش وقع مع السفير الهولندي اتفاقية تعاون تتضمن إقامة مشاريع ذات طابع إنمائي

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفير مملكة هولندا في لبنان Hans Peter Van Der Woude وتناول البحث الأوضاع العامة في المنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية. ووقّع قائد الجيش مع السفير الهولندي اتفاقية تعاون تتضمن إقامة مشاريع ذات طابع إنمائي في إطار التعاون العسكري المدني (CIMIC).

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