شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين هجمات استهدفت دور عبادة في داغستان بروسيا والان نبدء بالتفاصيل



وتؤكد الوزارة على رفض المملكة لكافة أشكال الإرهاب والتطرف واستهداف المدنيين، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحاي ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، مع تمنياتها بالشفاء العاجل

للمصابين. الدمام - شريف احمد - تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجمات الإرهابية التي استهدفت دور عبادة في جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من عناصر الأمن والمدنيين.وتؤكد الوزارة على رفض المملكة لكافة أشكال الإرهاب والتطرف واستهداف المدنيين، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحاي ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، مع تمنياتها بالشفاء العاجلللمصابين.