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المملكة تدين هجمات استهدفت دور عبادة في داغستان بروسيا

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الدمام - شريف احمد - تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية للهجمات الإرهابية التي استهدفت دور عبادة في جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من عناصر الأمن والمدنيين.
وتؤكد الوزارة على رفض المملكة لكافة أشكال الإرهاب والتطرف واستهداف المدنيين، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحاي ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، مع تمنياتها بالشفاء العاجل
للمصابين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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